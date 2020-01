Moradores de Presidente Figueiredo protestam contra redução do IPI

Moradores de Presidente Figueiredo realizaram uma manifestação na BR-174, neste sábado (25), devido ao anuncio do governo sobre a redução de Produtos Industrializados (IPI) do polo de refrigerantes, da Zona Franca de Manaus

Aproximadamente 500 pessoas estiveram no local, segundo a polícia. Com a decisão, a economia do município poderá ser prejudicada.

A empresa instalada no município, subsidiária da Coca-Cola, fornece matéria-prima da cana de açúcar para produção em Manaus.

No início de janeiro, Bolsonaro havia autorizado a redução de 12% para 4%. Após diálogo com a bancada do Amazonas, o número manteve em 8%.