Ministério Público abre inquérito sobre venda da Petrobras Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MPF (Ministério Público Federal) instaurou inquérito para apurar a venda da Petrobras Argentina (Pesa) para a Pampa Energia, parte do programa de desinvestimentos da estatal brasileira.

A Pampa Energia adquiriu participação da Petrobras na subsidiária argentina, de 67,2%.

Portaria do MPF publicada nesta quarta (29) converteu em inquérito um procedimento preparatório originado on ano passado, a partir de auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União).

Procurada pela reportagem, a Petrobras afirma que não tem conhecimento do inquérito.