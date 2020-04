Mercedes-Benz aprova acordo para suspender contratos de trabalho, mas pagará compensação salarial

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mercedes-Benz anunciou nesta quarta-feira (22) a assinatura de um acordo coletivo que prevê suspensão de contratos dos trabalhadores de sua fábrica em São Bernardo do Campo (SP) e redução de jornada e salários do pessoal administrativo da empresa.

Os dispositivos são previstos na MP (Medida Provisória) 936, editada em abril com o objetivo de dar fôlego às empresas em meio à pandemia do novo coronavírus.

A proposta da montadora de veículos foi aprovada em assembleia virtual dos trabalhadores realizada no último sábado (18). Segundo o sindicato da categoria, o texto do acordo prevê pagamento de compensações que mitigariam perdas salariais durante o período de redução de jornada ou suspensão de contratos.

Pelo texto, os trabalhadores da empresa, que estão em férias coletivas, voltarão às atividades gradualmente a partir de 4 de maio.

Metade dos operários da planta de São Bernardo do Campo, porém, terá o contrato de trabalho suspenso até 30 de junho. Ao término desse período, os outros 50% dos trabalhadores da fábrica também terá suspensão temporária, de 1º de julho a 31 de agosto.

Os funcionários administrativos terão redução de jornada de 25%, com diminuição proporcional dos salários, de maio a julho.

A Mercedes-Benz se comprometeu a dar estabilidade no emprego até 31 de dezembro deste ano aos afetados pelas medidas.

De acordo com o sindicato dos metalúrgicos do ABC, a montadora se comprometeu a complementar o auxílio pago pelo governo previsto pela MP 936 para minimizar as perdas salariais.

Com a medida, quem tem até R$ 4.000 de salário bruto terá garantido o recebimento integral do salário líquido usual. Os que recebem de R$ 4.001 a R$ 6.000 terão 95% da remuneração líquida. De R$ 6.001 a R$ 8.500, a garantia é de 90%. Acima disso, de 80%.

A Mercedez-Benz ainda mantém negociações com sindicatos que representam seus trabalhadores em suas unidades de Campinas, Iracemápolis (SP) e Juiz de Fora (MG).

Na última terça-feira (21), os empregados da Volkswagen aprovaram proposta da montadora que reduzia em 30% suas jornadas e salários. O acordo, porém, prevê compensação paga pela empresa para que não haja redução no valor líquido dos salários.