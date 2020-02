Mercado de marmitas é um dos mais promissores na área de alimentação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos cinco anos, o mercado de marmitas cresceu 130%. Segundo dados da Receita Federal, o número de empreendedores especializados em alimentação para consumo domiciliar passou de 102,1 mil, em 2014, para 239,8 mil, em 2019.A alta taxa de desemprego, que vem fazendo muita pessoa física virar pessoa jurídica, pode ser um dos fatores por trás do fenômeno –basta dizer que 94% dos empreendedores são MEI.Somente entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, o Portal do Empreendedor registrou a criação de quase 3.000 novos MEI nesse segmento.Segundo Mayra Viana, analista de negócios do Sebrae, a possibilidade de começar devagar, sem grandes investimentos, é um dos atrativos para novos empreendedores.“Eles podem iniciar a produção de forma caseira, testando primeiro como as pessoas da vizinhança aceitam o produto”, afirma Viana.O primeiro passo para quem está começando, ela aconselha, é consultar a prefeitura. O MEI tem autorização automática para trabalhar em casa, mas cada prefeitura tem regras próprias em relação às atividades permitidas em cada bairro.O segundo é estudar a Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação, elaborada pela Anvisa e disponível no Portal do Empreendedor.“A Resolução 49/2013 instituiu princípios da razoabilidade para orientar o trabalho dos fiscais junto às MEI. Se eles forem até o local, devem fazer uma visita orientadora, não punitiva, mas é preciso que o empreendedor siga normas básicas em respeito ao cliente.”Na hora de elaborar um plano de negócios – os primeiros passos podem ser consultados no Portal Sebrae. Mayra aconselha ainda estudar a fundo o mercado.“Ainda há espaço para microempresas de atuação local, mas a concorrência é grande. O empreendedor precisa escolher o segmento que vai explorar e conhecer o consumidor, para saber o que ele está procurando.”O nicho das marmitas saudáveis, veganas, para dietas de emagrecimento e para intolerantes a glúten e lactose, por exemplo, está em alta e foi a escolha da paulistana Fernanda Cassullo, 38 anos.Nutricionista de formação, ela fazia atendimento em domicílio e, sempre que prescrevia uma dieta especial, a clientela chiava, alegando falta de tempo para cozinhar.Fernanda enxergou uma oportunidade, se associou à mãe, Maria Marguerita do Amparo, e criou a Naturale Marmitaria Saudável em 2015.A empresa começou como tantas outras do ramo. As duas anunciavam as marmitas entre amigos e pessoas mais próximas, pelo Whats App, e faziam as entregas pessoalmente.O cardápio fixo, com apenas 10 opções de refeições, era preparado no fogão de casa e congelado no freezer doméstico. As embalagens eram adquiridas em pequenas quantidades nas lojas de bairro, o que diminuía a margem de lucro.“O início foi confuso, porque é difícil separar a cozinha da família da produção. O preço das marmitas era chutado. Se faltava um tempero, a gente usava o que tinha em casa, fora a confusão nas contas de água e gás”, diz Fernanda.Ainda assim, não demorou para o negócio decolar. Apenas dois meses depois, a dupla investiu R$ 3.000 para reformar um espaço da casa que estava desativado: instalou piso cerâmico, fogão profissional com coifa, geladeira e freezer horizontal, todos de segunda mão.Ao mesmo tempo, Fernanda procurou o Sebrae, que a auxiliou na elaboração do plano de negócios, e se inscreveu em cursos de marketing e de finanças.Foi nessa fase também que elas optaram pelas marmitas congeladas. Fernanda conta que até tentou vender comida fresca, mas não conseguiu garantir que as refeições chegassem quentes e com qualidade.Em 2018, as empreendedoras arriscaram um novo salto: construíram um galpão de 230 m² no mesmo terreno de sua casa, ao custo de R$ 180 mil, onde já trabalham 10 funcionários.Hoje, a Naturale Marmitaria Saudável vende 4.000 marmitas por mês, que se dividem em nove linhas e custam entre R$ 14,10 e R$ 26,60.Sempre que lança um prato novo ou uma promoção, Fernanda usa o Facebook e o Instagram para se comunicar com a clientela. Dúvidas e reclamações podem ser resolvidas pelo WhatsApp.Segundo a consultora do Sebrae, diversificar os canais de divulgação e caprichar nas redes sociais, com atualizações constantes e fotos de boa qualidade, é fundamental.O site naturalemarmitaria.com.br funciona como e-commerce e aceita pagamentos em cartão, ticket ou boleto. As entregas são feitas em todos os bairros da cidade de São Paulo pela empresa Loggi –o cliente paga R$ 20 pelo frete, com pedido mínimo de R$ 100.Além da venda para consumidores finais, Fernanda e a mãe descobriram outro filão ainda mais promissor. Mensalmente, elas fornecem 8 mil marmitas para clínicas médicas, vendidas por atacado e entregues em carro refrigerado próprio.Como a clientela PJ já responde por metade do faturamento, as duas planejam crescer nessa direção. Em dezembro de 2019, compraram um ultracongelador de R$ 45 mil, que reduz o tempo de congelamento de 24 horas para 2 horas e meia. Nos próximos meses, pretendem comprar a segunda câmara fria.“Tudo o que investimos veio da própria empresa, nunca pedimos empréstimo”, diz Fernanda.