Menor registrado desde ano 2000 para fevereiro, IPCA é de 0,25%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, dia 11, o Índice Nacional de Preços aos Consumidor Amplo (IPCA), que afere a inflação oficial no País, o qual, informa o instituto, ficou em 0,25% no mês de fevereiro.

Conforme o IBGE, nos dois primeiros meses deste ano, o acumulado do IPCA atinge 0,46%, enquanto nos últimos 12 meses atingiu 4,01%.

O grupo que deu maior contribuição para o IPCA de fevereiro foi a educação, que teve alta de 3,70%, em segundo vem o grupo saúde, com 0,73%. A maior queda apurada pelo IBGE aconteceu com o segmento de vestuário, com 0,73% negativos.