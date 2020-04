MCM corta projeção de PIB 2020 de -1% para -3%

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

A MCM Consultores informa que alterou suas expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano por conta dos impactos do novo coronavírus. A projeção para o PIB fechado em 2020 saiu de declínio de 1,00% para retração de 3,00%. A estimativa para o PIB do primeiro trimestre passou de estabilidade para queda de 0,6%, com ajuste sazonal, e de alta de 1,6% para 0,8% no confronto com o primeiro trimestre de 2019.

Apesar de ponderar que "a esta altura do ano, qualquer revisão do crescimento para o início de 2020 contará com informações parciais", a consultoria cita que o conjunto de dados disponíveis já são suficientes para uma melhor avaliação do comportamento da economia no primeiro trimestre.

Além disso, afirma que todos os que foram considerados são suficientemente abrangentes para capturar o comportamento da economia. Segundo a MCM, foram utilizados basicamente o seu Indicador de Atividade MCM (IA-MCM), os índices de produção industrial, varejo e serviços, com projeções da consultoria para março de 2020, e a carga verificada de energia elétrica da ONS.