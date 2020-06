Mais de um milhão de contribuintes ainda não entregaram declaração do IR

Anjos e demônios

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Faltando poucas horas para o fim do prazo, mais de um milhão de contribuintes ainda não entregaram a declaração do IR (imposto de renda).

Em balanço divulgado por volta de 19h desta terça-feira (30), a Receita Federal informou ter recebido 30,9 milhões de declarações de pessoas físicas. A expectativa é que 32 milhões de contribuintes façam o envio neste ano.

Nesta terça, segundo o secretário da Receita, José Tostes Neto, o ritmo tem sido de 264 mil declarações entregues por hora.

Quem perder o prazo poderá apresentar a documentação a partir desta quarta, mas será cobrada uma multa, que varia de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido.

O período para acertar as contas com o Fisco neste ano foi prorrogado por causa da pandemia do novo coronavírus. O prazo se encerraria em 30 de abril, mas foi adiado para esta terça.

Das 32 milhões de declarações esperadas em 2020, a Receita estima que 19,1 milhões contribuintes terão direito à restituição, 6 milhões deverão pagar imposto e 6,8 milhões sem saldo de imposto (nem a pagar nem a restituir).

O calendário de restituições foi mantido, começou em 29 de maio e vai até 30 de setembro.

A Receita espera que R$ 19,6 bilhões sejam arrecadados com o pagamento do IR de pessoa física de 2020 ao longo do ano.

Tostes afirmou que, caso seja identificada uma elevada inadimplência por causa dos efeitos da pandemia na economia, o governo vai estudar medidas com benefícios a, por exemplo, quem perdeu o emprego em 2020.

O secretário informou ainda que, até esta segunda (29), mais de um milhão de declarações haviam sido retidas na malha fina. O principal motivo foi a omissão de rendimentos auferidos.