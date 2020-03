Maia diz que governo atrasa reformas e defende acordo por agenda econômica

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta sexta-feira (6) que o governo Jair Bolsonaro tem contribuído para afastar investidores do país, ao gerar incertezas em relação ao seu compromisso com a democracia e com a defesa do meio ambiente, além de contribuir para atrasar o andamento da agenda de reformas.

A afirmação, segundo ele, tem como base conversas recentes com investidores estrangeiros, que têm mencionado essas questões.

Maia responsabilizou o Ministério da Economia pelo atraso no andamento das reformas, mas afirmou que líderes do Congresso irão se reunir com integrantes da Pasta para organizar uma pauta que ajude a aumentar a confiança no Brasil e a enfrentar os problemas econômicos gerados pela crise do coronavírus.

Disse ainda que há ministros que deveriam garantir o equilíbrio e passaram a ser ministros do desequilíbrio.

"O próprio governo vem gerando uma insegurança grande para a sociedade e investidores. As pessoas estão deixando de investir no país por esses problemas do meio ambiente e da questão democrática", afirmou Maia durante palestra no Instituto FHC sobre reformas econômicas.

Ele citou reunião recente com investidores europeus que manifestaram impedimentos para investir no país por conta da postura do governo na área de meio ambiente.

Maia disse que o país vive um momento difícil na relação entre os Três Poderes, ao qual se somam um baixo crescimento na economia e, agora, a desaceleração global e a incerteza provocada pelo cenário externo.

"A agenda do Parlamento passa a ter outra preocupação. Teremos uma reunião da equipe econômica com o Congresso para que a gente possa compreender qual o tamanho da crise, para dialogar com aqueles que têm uma cabeça racional no governo, para organizar uma pauta e um calendário que possa gerar uma sinalização importante à sociedade e aos atores econômicos", afirmou Maia durante palestra no Instituto FHC sobre reformas econômicas.

Sobre a agenda de reformas, citou a demora no envio das propostas do Executivo nas áreas tributária e administrativa. Também disse que a PEC Emergencial, que tem efeitos imediatos nos gastos públicos, já estaria mais avançada se o Ministério da Economia tivesse aceitado incluir sugestões em outra PEC que já tramita na Câmara, do deputado Pedro Paulo (RJ), que tem muitos pontos em comum.

"Vejo o ministro Paulo Guedes dizendo que temos só 15 semanas [de votações até as eleições municipais]. É claro, perdemos o ano passado inteiro. A tributária não chegou, a administrativa não chegou. A PEC Emergencial veio só em novembro. E perderam a chance de usar a do Pedro Paulo, que já estava pronta."

Maia disse também que um governo sem base parlamentar dificulta o trabalho do Legislativo, o que resulta, por exemplo, em situações como a da aprovação em uma comissão do 13º permanente para o Bolsa Família, mesmo sem previsão orçamentária para isso.