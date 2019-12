Macron saúda reforma em franco CFA, moeda de países africanos que vai virar 'eco'

O presidente da França, Emmanuel Macron, saudou neste sábado a reforma do franco CFA, moeda estabelecida em 1945 e usada por oito países da África Ocidental e Central, que agora será chamada de "eco". A mudança foi anunciada pelo presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, ao lado de Macron em um evento em Abidjã, cidade do país africano.

"Eu não pertenço a uma geração que conheceu o colonialismo... então vamos romper os laços", afirmou Macron. Ele acrescentou que a moeda era considerada por alguns, especialmente os jovens africanos, como uma herança pós-colonial.

Com a entrada em vigor das mudanças em relação à moeda, todas as autoridades francesas se retirarão de seus órgãos de decisão, disse Ouattara. Além disso, a obrigação de os Estados-membros manterem metade de suas reservas estrangeiras na França terminará. A moeda permanecerá atrelada ao euro, o que garante sua estabilidade, destacou Ouattara.

Este sábado marcou o segundo dia da viagem de três dias de Macron à Costa do Marfim e à Nigéria, região que foi dominada pela crescente ameaça representada por grupos jihadistas. No início do dia, Macron anunciou que uma operação militar francesa matou 33 extremistas islâmicos na região de Mopti, no centro do Mali. Fonte: Associated Press.