O lucro de grandes empresas industriais da China caiu 3,3% em 2019, influenciado por uma queda nos preços ao produtor, demanda mais fraca e custos em alta, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês).

Apenas em dezembro, o lucro industrial chinês recuou 6,3% ante igual mês de 2018, após sofrer declínio anual de 5,4% em novembro.

Ao longo de 2019, as empresas estatais da China tiveram uma redução de 12% nos lucros, enquanto as do setor privado mostraram alta de 2,2% no resultado. Fonte: Dow Jones Newswires.