Lojistas de SP relatam problemas com clientes que se recusaram a usar máscara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 9% dos lojistas tiveram algum problema com clientes que se recusaram a usar máscara dentro de estabelecimentos comerciais em São Paulo, segundo o Sindilojas-SP (sindicato de lojistas da cidade).

Apesar de a violação da regra prever multa, nenhum dos empresários disse ter sido penalizado.

O sindicato considerou que o volume de problemas com as máscaras foi baixo e que o uso da proteção é bem aceito. Outras regras estipuladas para o funcionamento do comércio geram mais problemas. Quase um terço dos lojistas entrevistados afirma que os clientes pediram para experimentar alguma mercadoria (como roupas, calçados e cosméticos), prática vetada pelo decreto que permitiu a reabertura das lojas.

Da parte dos empresários, a maioria reclama dos horários em que o funcionamento é permitido: 58% dizem que o período não é ideal para seu segmento e 55% dizem que não é para o seu endereço. Apesar disso, 86% afirmam estar recebendo consumidores mesmo nessas condições.

A pesquisa ouviu, entre 2 e 10 de julho, 319 lojistas da capital paulista, responsáveis por 261 lojas de rua, 4 de galeria e 24 de shopping.