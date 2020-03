As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Localiza afirmou nesta quarta-feira (11) que seu desempenho operacional em 2020 pode até se beneficiar dependendo dos desdobramentos da epidemia do coronavírus, mas que tem flexibilidade para reagir em cenários mais adversos.

A empresa de locação de veículos teve lucro líquido consolidado de R$ 228,4 milhões de outubro a dezembro, alta de 25,9% ante mesma etapa de 2018.

Em teleconferência com analistas sobre os resultados do quarto trimestre, executivos da companhia mencionaram que a queda em curso das viagens internacionais devido ao rápido alastramento da doença pode ter como consequência a migração do fluxo de turistas para o mercado doméstico, o que pode até ser positivo para o movimento de aluguel de carros em aeroportos.

Além disso, uma eventual diminuição do uso de transporte público, motivada por maior receio das pessoas de estar em lugares com maior aglomeração de pessoas como meio de prevenção, pode inclusive elevar a procura por aluguel de carros.

"Por enquanto não percebemos nenhum impacto no dia a dia das nossas operações, mas consideramos diversos cenários e temos bastante flexibilidade para reagir a eles", disse o diretor de finanças e de relações com investidores da Localiza, Maurício Teixeira.

Segundo ele, o movimento de locação de vendas de veículos pela companhia no começo de 2020 segue forte e a expectativa para o desempenho do ano ainda é positivo, mas num cenário de forte queda da demanda a empresa poderia acelerar a venda de seminovos para elevar o nível de utilização da frota.