Lacta abre mais de 1,8 mil vagas temporárias para Páscoa em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Lacta, fabricante de chocolates, está com mais de 1,8 mil vagas temporárias para a Páscoa no estado de São Paulo. Em todo o país, são mais de 4 mil postos.

As oportunidades se dividem entre capital, Grande SP, interior e litoral do estado. Os interessados podem se inscrever no site da agência SPOT, responsável pelo recrutamento da Lacta em São Paulo: https://pascoa.spotpromo.com.br/.

Os selecionados trabalharão nos pontos de venda dos principais parceiros varejistas da empresa e ajudarão os clientes na escolha de ovos de Páscoa e no reabastecimento dos produtos na área da parreira e nos pontos extras.

Não há exigência de experiência para o cargo, mas é preciso ter a idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e excelente comunicação. Experiência com abastecimento, merchandising e habilidade com tecnologia será um diferencial para conseguir um dos postos de trabalho.

O processo seletivo já está aberto e dura até a terceira semana de março. O tempo de contratação é de 14 dias, de 30 de março a 12 de abril.