Itaú prepara doação de R$ 1 bilhão para combater coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Itaú Unibanco está prestes a instituir um fundo para o combate à Covid-19. O próprio banco vai doar R$ 1 bilhão para viabilizar a iniciativa. A informação foi antecipada por Elio Gaspari, em sua coluna na Folha neste domingo (12).

O recurso ficará sob a gestão da Fundação Itaú Unibanco e será administrado exclusivamente por um conselho de profissionais de saúde, onde estarão diretores de hospitais públicos e privados.

Nesta segunda-feira (13), o banco realizará um pronunciamento à imprensa com participação do presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, do diretor geral do Hospital Sírio Libanês, Paulo Chapchap, e do médico oncologista, cientista e escritor Drauzio Varella.

A contribuição de R$ 1 bilhão do Itaú será a maior iniciativa filantrópica já realizada individualmente para o combate ao novo coronavírus no Brasil e irá elevar a cifra desse tipo de doação no país para R$ 2,2 bilhões, segundo dados do Monitor de Doações Covid-19.

Com essa quantia, o banco terá, sozinho, feito doações que somam cerca de R$ 1,1 bilhão. O Itaú já havia doado R$ 83,6 milhões e também participado da contribuição conjunta com os outros dois maiores bancos privados do país, Bradesco e Santander, que somou R$ 80 milhões.

A Fundação Itaú Unibanco, por sua vez, já doou R$ 150 milhões para o combate da pandemia no Brasil.

Procurado, o Itaú não comentou sobre a doação, mas reforçou o pronunciamento a ser dado nesta segunda a qual, segundo o banco, conterá um anúncio muito importante relacionado às suas iniciativas para combater o coronavírus.