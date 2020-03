Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Itaú cortou, nesta terça-feira (24), a projeção para o Ibovespa, maior índice acionário do país. O banco agora prevê o índice a 94 mil pontos ao fim de 2020, ante 132 mil pontos previstos no início do ano. Nesta terça, o Ibovespa encerrou o pregão cotado a 69 mil pontos.

A redução reflete um lucro menor das companhias listadas na Bolsa devido aos efeitos econômicos do coronavírus. Segundo o banco, o PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre deve ser 10% menor que o mesmo período de 2019, movimento que deve se repetir no terceiro trimestre. Para todo o 2020, a projeção é de queda de 0,7% do PIB.

Segundo o relatório, a recuperação será rápida. O banco espera crescimento de 5,5% em 2021, ante 3% anteriormente.

O relatório também aponta que o investidor pessoa física foi o grande comprador na forte queda de cerca de 40% do Ibovespa, enquanto estrangeiros foram os que mais venderam.

Em 2020, estrangeiros saíram em velocidade e em quantia recorde da Bolsa brasileira, com retirada de R$ 60,5 bilhões até o dia 20 de março, sem contar IPOs e follow-ons (oferta inicial e subsequente de ações, respectivamente).

Contudo, como o Ibovespa em dólares está mais barato do que na crise de 208 e próximo à mínima de 2016, o banco vê a volta do estrangeiro no curto prazo.

"Em um cenário altamente incerto e volátil, é improvável que os investidores globais façam apostas fortes em países de mercados emergentes (fuga para a qualidade e fuga para a liquidez parece ser a prioridade), mas acreditamos que isso pode mudar rapidamente se e quando as perspectivas para o crescimento do PIB global se tornarem mais claras", diz o Itaú.