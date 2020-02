Itapemirim anuncia aporte de R$ 2 bi para criação da companhia aérea

DUBAI, EMIRADOS ÁRABES (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), afirmou que oito empresas que participaram da missão empresarial aos Emirados Árabes Unidos fecharam negócios que devem movimentar US$ 3,2 bilhões (R$ 14 bilhões) para companhias paulistas nos próximos 12 meses.Apenas o empresário Sidnei Piva, presidente da Itapemirim, anunciou um aporte de US$ 500 milhões (R$ 2,1 bilhões) de um dos fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos. Piva preferiu não informar se ele fechou negócio com o Adia (Abu Dhabi Investment Authorit) ou o Mubadala.Segundo o empresário, o montante será investido sobretudo para a criação da companhia aérea do grupo, que deve receber a primeira aeronave comercial de passageiros em 2021.Já foram encomendadas 35 aeronaves da Bombardier com dois tipos de configuração: 15 com capacidade para cerca de 80 passageiros e o restante para cerca de 100.O empresário pretende oferecer um serviço integrado de ônibus e avião para transporte de carga e passageiros. "Algo que não existe em outro lugar do mundo", afirmou.O projeto de Piva também contempla participar das duas concessões dos 21 aeroportos regionais do estado. "Nossa meta é adquirir um ou os dois lotes do que o governo de São Paulo acaba de lançar", disse.Além da Itapemirim, o governador João Doria afirmou que os setores que conseguiram aportes nos Emirados Árabes Unidos são os de transporte e logística, agronegócio, serviços, calçados, bens e consumo, construção civil e mercado financeiro.O escritório de São Paulo em Dubai também já possui nove empresas entre suas associadas. Para fazer parte da iniciativa é preciso pagar uma anuidade de US$ 15 mil (R$ 65 mil) por no mínimo dois anos."A empresa se associa e passa a receber uma série de serviços básicos. Vamos ter também uma série de produtos de prateleira e com prestação de serviço adicional. Isso tem funcionado muito bem no escritório da China e vamos fazer o mesmo aqui", disse Wilson Mello, presidente da InvestSP.João Doria diz que a meta é chegar a 30 empresas associadas até abril. "Não tem almoço grátis. As empresas devem fazer esse investimento", disse o governador.