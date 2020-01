Investimentos no país recuaram 1% em novembro, diz Ipea

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Investimentos recuaram 1% em novembro do ano passado em relação ao mês anterior no Brasil, de acordo com o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). As informações são da Agência Brasil.O recuo foi verificado no chamado Indicador Ipea Mensal de FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo), que mede os investimentos em aumento da capacidade produtiva da economia e na reposição da depreciação do seu estoque de capital fixo.A comparação refere-se aos números dessazonalizados, ou seja, excluindo-se a influência de determinados fatores de épocas do ano na economia. Com isso, é possível comparar os resultados obtidos em meses distintos.O recuo foi menor do que o observado de setembro para outubro de 2019, na série com ajuste sazonal, quando houve redução de 2,2% no FBCF. O índice é calculado pelo investimento feito em três segmentos: máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos.De outubro para novembro, a queda no indicador foi puxada pela redução de 4% nos investimentos de máquinas e equipamentos. Na construção civil, houve avanço de 0,5% e, no segmento outros ativos fixos, de 0,4%.Na comparação com novembro de 2018, o FBCF registrou retração de 1,8%. Em relação ao ano anterior, a construção civil avançou 0,6% e os outros ativos fixos tiveram alta de 3,9%. Máquinas e equipamentos tiveram queda de 6,7%.No acumulado em 12 meses, os investimentos desaceleraram, com a taxa de crescimento passando de 2,6% até outubro para 2,1% até novembro.