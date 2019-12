IGP-M, que reajusta aluguel, tem maior alta em 17 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), indicador de inflação que regula os aluguéis imobiliários, subiu 2,09% em dezembro, o maior salto desde fevereiro de 2003, no início do primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, quando o índice teve alta de 2,28%.Em novembro, a taxa, calculada pela FGV (Fundação Getulio Vargas), ficou em 0,30%. No acumulado de janeiro a dezembro deste ano, o índice registrou alta de 7,30%, ante 7,54% acumulados em 2018.A alta no ano é quase o dobro da registrada pelo IPCA-15, prévia da inflação oficial, que ficou em 3,91%.O IGP-M é composto por três indicadores, o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção).Segundo o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da FGV, André Braz, metade da alta do IGP-M de dezembro se deve ao aumento no custo da proteína, tanto dos animais no pasto quanto da carne no frigorífico.Com a alta demanda da China, o preço da arroba do boi bateu recorde ao fim de novembro, a R$ 228,80 no estado de São Paulo."O restante da alta é fruto do aumento sazonal do preço de alimentos "in natura" e combustíveis, com revisões da Petrobras. A alta do dólar também impacta ambos, pela cotação internacional", afirma.Braz aponta que, em relação ao período anterior, a cotação média do dólar teve alta de 2% em dezembro.A Petrobras ajustou a gasolina duas vezes em dezembro. O aumento mais recente foi de 2%, em média. Somado aos demais aumentos do ano, o preço do combustível acumula alta de 31% em 2019. O diesel teve três aumentos desde o fim de novembro, com alta acumulada de 6,3%."Por ser atrelado ao dólar, o IGP-M era utilizado como base para reajuste de aluguéis na época da hiperinflação, mas não faz mais sentido hoje", diz Alan Ghani, professor de economia do Insper.Cerca de 60% do índice mede os preços de atacado ao produtor, ou seja, matérias-primas agrícolas e produtos industriais."Esses itens estão mais sujeitos ao choque do câmbio, pois seguem cotações internacionais, mas preço de máquina agrícola e industrial não tem nada a ver com o consumidor, não mede o aumento no poder de consumo das pessoas. O ideal seria utilizar o IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE]", afirma Ghani.O locatário, no entanto, deve ter um reajuste ancorado no índice da FGV, diz o professor. "Não tem como fugir, ainda mais agora com a economia em recuperação, em que o mercado imobiliário tem dado sinais de forte recuperação, com a construção civil melhorando. Em momentos de crise, proprietário até aceita reajuste menor, não é o caso."