IGP-DI fecha 2019 com taxa de 7,7%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), calculado pela FGV (Fundação Getulio Vargas), fechou 2019 com taxa de inflação de 7,70%. A taxa é superior aos 7,10% registrados em 2018. As informações são da Agência Brasil.Em dezembro, o índice ficou em 1,74%, superior ao registrado em novembro (0,85%). A alta da taxa foi puxada pelo atacado, pelo varejo e pela construção.O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, subiu de 1,11% em novembro para 2,34% em dezembro. O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, cresceu de 0,49% para 0,77%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção passou de 0,04% para 0,21% no período.