Idosos aglomeram-se na porta de agências bancárias em Salvador

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Centenas de pessoas, em sua maioria idosos, aglomeravam-se na manhã desta terça-feira (7) em frente a agências bancárias em Salvador.

A reportagem identificou a aglomeração em frente a agências do Itaú e do Bradesco próximo ao Largo de Mares, no bairro da Calçada, região da Cidade Baixa.

Os clientes não respeitavam a orientação de ficar a pelo menos um metro e meio de distância do outro. Também não havia funcionários do banco ou da prefeitura organizando filas e alertando para os riscos de transmissão do novo coronavírus.

A maioria dos clientes que foram ao banco eram aposentados. Alguns enfrentaram mais de duas duras na fila, debaixo de um sol de 30°, para sacar o benefício do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

"Não tinha ninguém para vir no meu lugar, por isso estou aqui. Preciso do dinheiro para pagar minhas contas", disse a aposentada Alaíde Barbosa, 77, que aguardava em frente a agência do Itaú.

Em meio a aglomeração, ambulantes aproveitavam para vender garrafas de água e máscaras. O pacote com três máscaras era vendido por R$ 10.

Desde sexta-feira (3), um decreto da prefeitura de Salvador obriga os bancos a organizarem filas respeitando a distância mínima de um metro e meio entre os clientes, no ambiente interno e externo das agências.

Em nota, o banco Itaú Unibanco informou que vem adotando medidas para evitar aglomerações, como a criação de uma faixa de atendimento exclusiva nas agências para aposentados e pensionistas, entre as 9h e 10h.

Também informou que está instruindo os clientes a manterem entre si a distância mínima de um metro e orienta que os clientes usem os canais digitais para efetuar operações que podem ser realizadas por esse meio, como pagamento de títulos e boletos, contratação de crédito e solicitação de segunda via de cartão.

O Bradesco, que também tem orientado os clientes a usar canais digitais e também criou uma faixa especial para atender aposentados, não respondeu aos questionamentos da reportagem.