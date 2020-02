Ícone da Guerra do Golfo, jipão Hummer volta ao mercado eletrizado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Símbolo do poder bélico dos EUA durante a Guerra do Golfo, no início dos anos 1990, o jipão Hummer completa 35 anos de lançamento em 2020. A data será celebrada com o renascimento da marca, que terá veículos movidos a eletricidade.A montadora General Motors vai apresentar as primeiras imagens do modelo em maio. No mês seguinte, o carro deve ser exibido no Salão do Automóvel de Detroit.Em vídeos divulgados na internet, a fabricante revelou a grade e os faróis do novo Hummer, que terá aproximadamente 1.000 cv de potência.É uma enorme diferença em comparação aos primeiros Humvee, nome original do jipão. Sua história começou em 1985, quando algumas unidades foram entregues às Forças Armadas dos Estados Unidos. Na época, a montagem era feita pela empresa American Motors.Os carros que foram para o front no Golfo Pérsico eram equipados com motor 6.2 V8 a diesel de cerca de 190 cv. Com características de caminhão, o jipe pesava 2.400 quilos e levava quatro soldados, além de armas e equipamentos. Sua suspensão era capaz de dar saltos sobre as dunas do deserto, sacudir a poeira e seguir em frente.O utilitário feito para os campos de batalha ganhou versão urbana em 1992, quando passou a se chamar Hummer. Seu principal garoto-propaganda foi o ator Arnold Schwarzenegger, que incentivou a produção civil do utilitário.Tudo era exagerado, a começar pelos 2,2 metros de largura. A altura seguia a mesma medida, adequada apenas às grandes vagas disponíveis nas garagens americanas.Em 1999, a General Motors assumiu a produção do Hummer e ampliou a linha. Além da versão original H1 com carroceria picape, vieram as opções H2 e H3, de menor porte.Todos os modelos traziam motores V8, de elevado consumo de combustível e pouca preocupação com emissões de poluentes, o que enfurecia os ambientalistas americanos.A produção foi encerrada em 2010, quando a General Motors precisou rever sua atuação global para sair da crise.Ao renascer como veículo elétrico, o Hummer pretende enfrentar a exótica Cybertruck, picape apresentada pela Tesla em 2019. Ambos devem ser lançados em 2021.