SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Hershey’s vai produzir embalagens especiais para o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. A ideia é apoiar e valorizar o trabalho de algumas artistas -entre elas musicistas, cantoras, ilustradoras, escritoras e poetisas. O trabalho delas estará no pacotes de chocolate ao leite da marca.

Criada pela agência BETC/Havas, a campanha HerShe (pronomes em inglês que significam “dela” e “ela”) traz um design diferente na embalagem para cada área de atuação.

A musicista Bruna Mendez e a cantora Yzalú, por exemplo, terão seus rostos estampados e acompanhados por um QR Code que permite que o consumidor acesse as canções delas pelo celular.

Já o trabalho de outras profissionais aparece diretamente nas criações: as ilustrações de Lole e Ana Flávia, além de textos e poesias de Camila Lordelo e Luiza Mussnich.

Ainda como parte da campanha, a marca aproveita as redes sociais para publicar as obras das artistas, além de propor que outros talentos femininos postem seus trabalhos com a hashtag #HerShe.

Segundo a empresa, do total de 651 funcionários 52% são mulheres, fazendo com que a valorização feminina esteja presente.

“O Dia da Mulher é marcado pela luta das mulheres por seus direitos. É importante ter isso em mente no momento de compartilhar experiências com as nossas funcionárias para garantir que elas saibam que estão trabalhando em uma empresa que sabe o seu valor e acredita no seu potencial”, diz Ana Costa, diretora de RH da Hershey’s.