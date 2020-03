Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na manhã desta sexta-feira (13) que vai apresentar em 48 horas medidas econômicas para combater os efeitos do coronavírus.

Os comentários são uma resposta a declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que reclamou, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, da demora do governo em apresentar iniciativas para empresas e a para a atividade do país em meio ao avanço da pandemia.

"Quero atender o pedido do presidente Rodrigo Maia dizendo que estamos atentos, da mesma forma que ele pediu. Estamos reagindo em 48 horas", disse Guedes.

O ministro, no entanto, aproveitou para cobrar o Congresso sobre o avanço das reformas. "Gostaria também que as principais lideranças políticas do país reagissem também com muita velocidade a nossas reformas para reforçar a saúde econômica do Brasil", disse.

Segundo o ministro, bancos públicos serão usados para ajudar empresas que eventualmente entrarem em dificuldades. Ele tem reunião nesta sexta com os presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e da Caixa, Pedro Guimarães. A expectativa é de um anúncio sobre medidas ainda nesta sexta.

Segundo o ministro, também estão sendo tomadas medidas de flexibilização de saques de recursos, como no caso do PIS/Pasep. Perguntado, o ministro não descartou medidas voltadas ao FGTS.