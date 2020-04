Guedes diz a senadores que PIB pode recuar até 4% se isolamento passar de julho

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em videoconferência com senadores da bancada do Podemos na noite desta quinta-feira (9) que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil poderá recuar em até 4%, caso passe de julho o isolamento social proposto como forma de reduzir o contágio pelo coronavírus.

A reunião foi realizada por meio virtual.

"Questionado de cenários para a economia, ele fez um cenário otimista, onde admite que o Brasil pode chegar até o final do ano com PIB de queda de até 1%. No cenário negativo, acha que tudo depende da curva do coronavíus, As previsões são que até maio e junho vamos estar no pico da curva, mas que em julho ela deva cair. Agora, se ela não cair, o cenário mais pessimista é, se passar de julho, até poderia chegar a 4% de queda. Ele disse pode cair 3%, 3,5% ou 4% o PIB, foi o que disse a nós", afirmou o senador Oriovisto Guimarães, (Podemos-PR).

A reunião desta quinta foi a quarta da semana entre o ministro e senadores. Paulo Guedes escalou o núcleo duro de sua equipe econômica para as conferências virtuais, que se estenderam madrugada adentro, na grande maioria.

Segundo a assessoria do ministro, a reunião desta quinta foi proposta pelo ministro para que pudesse ser explicado aos senadores a necessidade de apreciação da PEC do Orçamento de Guerra, que tem sua votação prevista para segunda-feira (13).

Parlamentares divergem da medida, especialmente por dois motivos: a forma da votação, que seria feita por meio de voto aberto em reunião virtual, e não em sessão presencial com voto secreto, e um artigo que trata da autonomia do Banco Central. Sobre os índices da economia, a assessoria afirma que os cenários dependem do avançar da pandemia do coronavírus, e que estão sendo acompanhados diariamente pela equipe.

A com os senadores do MDB, na segunda-feira (6), terminou já na madrugada de terça. Demorada também foi a reunião com os senadores do DEM, no último domingo (5) e na terça (7) com os integrantes do PSDB no Senado. Em nenhuma delas, porém, havia sido relatado números específicos.

Um parlamentar do MDB chegou a narrar a preocupação com que Paulo Guedes se referia ao cenário econômico, mas afirmou que ele não citou números. Já na audiência desta quinta, as perguntas foram mais enfáticas, e fizeram com que Guedes admitisse a possível queda do PIB aos parlamentares.

"Ele estava sendo muito perguntado. Não teve como ele evitar de traçar cenários negativos", afirmou o senador.