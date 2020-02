Governo de SP inicia processo de retomada do Rodoanel Norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo deu o primeiro passo para o resgate do problemático Rodoanel Norte. Marcou para o dia 9 de março a audiência pública para apresentação do projeto de retomada das obras.Parada há mais de um ano, a obra teve início em 2013 e deveria ter sido entregue em fevereiro de 2016.A obra envolve diversos problemas, cujas correções precisam ser incluídas no edital. No início deste ano, o governo aprovou a contratação de serviço para diagnosticar brotamento de água que apareceu no asfalto dos lotes 4 e 5.No ano passado, as estimativas de membros do governo eram de que a retomada do Rodoanel pode custar R$ 1,7 bilhão.