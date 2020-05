Gol e Azul reabrem bases e anunciam 85 novos voos diários em junho

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A malha aérea prevista para junho no país, em meio à pandemia do novo coronavírus, terá 85 novos voos diários das companhias Gol e Azul, que incluem a volta das operações ao aeroporto de Congonhas, na capital, e a reabertura de cinco bases de cada empresa.

A Gol anunciou que, além de reabrir bases, terá 100 voos diários para o mês de junho, ante os 68 previstos na chamada malha aérea essencial de maio -47% mais. Já a Azul passará dos 115 em dias de pico neste mês para 168, no mês que vem. Em abril, foram 70.

De acordo com a Gol, 20 voos começarão em 10 de junho, data a partir da qual serão reabertas bases em Chapecó (SC), Ilhéus e Porto Seguro (BA), Juazeiro do Norte (CE) e Petrolina (PE), todas com ligação com o aeroporto internacional de Guarulhos. Juazeiro terá quatro saídas semanais, enquanto as outras bases terão três.

Além de retomar operações nesses locais, a Gol também voltará a operar no aeroporto de Congonhas, o que fará com que Guarulhos deixe de concentrar as atividades da aérea. A partir dele, terá voos para Florianópolis, Navegantes e Salvador, com quatro saídas semanais, e Recife, com seis, e retomará, ainda em Congonhas, horários corporativos para Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, a partir de 10 de junho.

Em relação ao período pré-pandemia do novo coronavírus, porém, o total de voos previstos para junho representa queda de 87%, segundo a aérea.

Em Brasília, a companhia terá voos, por exemplo, para Recife (três vezes por semana) e Rio de Janeiro (Galeão), de segunda a sábado, também a partir da mesma data.

No aeroporto do Rio, voltará a operar Aracaju (três vezes semanais), Curitiba, Porto Alegre (nos dois casos exceto sábado) e Vitória (cinco voos por semana).

Já a Azul reabrirá outras cinco bases e deverá ter 168 voos diários no próximo mês. A aérea voltará a operar a partir de 15 de junho nos aeroportos de Congonhas, Aracaju e Natal. Ribeirão Preto deverá ter voos no dia 10 e Rondonópolis (MT) retomará as operações dia 22.

Na capital, serão dois voos diários para Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de operações diárias para Recife e Cuiabá.

Do Rio, a Azul vai retomar voos diretos para Porto Alegre e Brasília, a partir do aeroporto Santos Dumont.

O governo de Mato Grosso divulgou nota em que o secretário do Desenvolvimento Econômico, César Miranda, diz que a retomada dos voos "sinaliza que a economia começa a voltar ao ritmo de forma lenta e gradual".