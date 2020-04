França sofre contração econômica histórica no 1º trimestre e entra em recessão

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

O Produto Interno Bruto (PIB) da França sofreu contração de 5,8% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019, a maior da história, em meio ao impacto da pandemia do novo coronavírus, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 4,2% no período.

Como o PIB francês já havia encolhido 0,1% no último trimestre do ano passado, a economia do país entrou em recessão técnica com o resultado dos primeiros três meses de 2020.

Em relação ao mesmo intervalo de 2019, o PIB da França sofreu um tombo de 5,4% entre janeiro e março, informou o Insee.