Fortuna de Elon Musk supera a de Warren Buffett

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O valor líquido da fortuna de Elon Musk, 49, superou a de Warren Buffett, 89, na sexta-feira (10), quando o presidente executivo da Tesla se tornou a sétima pessoa mais rica do mundo, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.

A fortuna de Musk aumentou em US$ 6,07 bilhões (R$ 32,31 bilhões) na sexta, depois de um salto de 10,8% das ações da fabricante de carros elétricos, e alcançou US$ 70,5 bilhões (R$ 375,27 bilhões).

O presidente da montadora de carros elétricos é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla, que acumulam alta de 270% neste ano, depois que a empresa aumentou as vendas de seu sedã Modelo 3.

Em 2019, Musk foi o CEO mais bem pago do mundo, recebendo US$ 595 milhões (R$ 3,1 bilhões) da Tesla. O segundo colocado foi Tim Cook, da Apple, com US$ 133,72 milhões (R$ 711,79 milhões).

O patrimônio líquido de Buffett caiu no começo da semana quando ele doou US$ 2,9 bilhões (R$ 15,43 bilhões) em ações da Berkshire Hathaway para caridade. Agora, ele soma US$ 69,2 bilhões (R$ 368,35 bilhões).

Veja a lista dos homens mais ricos do mundo, segundo a Bloomeberg:

1 - Jeff Bezos - US$ 189,4 bilhões (R$ 1 trilhão)

Fundador e presidente da Amazon

2 - Bill Gates - US$ 115,5 bilhões (R$ 614,8 bilhões)

Co-fundador da Microsoft

3 - Mark Zuckerberg - US$ 93 bilhões (R$ 495 bilhões)

Co-fundador e presidente do Facebook

4 - Bernard Arnault - US$ 92,6 bilhões (R$ 492,9 bilhões)

Presidente da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo (dona da Louis Vuitton)

5 - Steve Ballmer - US$ 76,8 bilhões (R$ 408,8 bilhões)

Ex-presidente da Microsoft

6 - Larry Page - US$ 72,7 bilhões (R$ 386,98 bilhões)

Co-fundador e ex-presidente do Google

7 - Elon Musk - US$ 70,5 bilhões (R$ 375,27 bilhões)

Presidente da Tesla e fundador da SpaceX

8 - Sergey Brin - US$ 70,4 bilhões (R$ 374,73 bilhões)

Co-fundador e ex-presidente do Google

9 - Mukesh Ambani - US$ 70,2 bilhões (R$ 373,67 bilhões)

Presidente e o maior acionista da Reliance Industries, maior empresa indiana do setor privado

10 - Warren Buffett - US$ 69,2 bilhões (R$ 368,35 bilhões)

Acionista majoritário e presidente da Berkshire Hathaway