Fila do auxílio emergencial da Caixa vira madrugada com idosos, doentes e relatos de fome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Idosos, doentes e trabalhadores que já dependem de doações para comer passaram a madrugada desta terça-feira (5) em fila para receber o auxílio emergencial em uma agências da Caixa Econômica Federal na periferia de São Paulo.

Sem trabalhar há mais de um mês, o pedreiro Luciano Teixeira da Silva, 40 anos, entrou na fila às 21h30 de segunda-feira (4) em São Mateus (zona leste). "Eu já tinha vindo às 4h da manhã na segunda-feira (4), mas a fila já estava enorme. Então, decidi voltar à noite e ser um dos primeiros hoje."

A geladeira vazia explica a urgência do pedreiro, que tem recebido doações de parentes e desconhecidos para sobreviver durante a quarentena. "Recebi cesta básica e até gás", diz Silva. "Vou ganhar medalha de prata porque sou o segundo da fila."

Na fila, muitos não usavam máscaras e quase todos desrespeitavam a distância recomendada (cerca de 2 m) entre as pessoas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Às 8h, quando o atendimento foi iniciado, havia cerca de 200 pessoas em linha, ocupando todo o quarteirão.

Por volta das 8h30, um grupo de assistentes sociais da prefeitura tentou organizar o distanciamento. Mas, maior do que o temor de contrair a doença, era o medo de perder o lugar na fila.

"Pedimos para que respeitem o distanciamento, mas as pessoas têm medo de que outra pessoa corte a fila", disse uma das profissionais.

A falta de cuidados sanitários tornava ainda maior a preocupação entre as pessoas que, apesar de serem do grupo de risco para desenvolver complicações da Covid-19, precisaram encarar a madrugada na fila.

Asmática, a auxiliar de cozinha desempregada Cíntia do Nascimento Fernandes, 36 anos, chegou às 5h30 desta terça-feira nas proximidades da Caixa.

"Fiz de tudo para evitar vir aqui, mas não teve jeito. Não gerava código [de saque pelo aplicativo Caixa Tem] e não conseguia transferir para outro banco, mesmo constando o saldo no aplicativo", conta Cíntia, que conseguiu sacar o benefício às 12h30.

O aposentado Luiz Rosa, 64 anos, do Jardim Vera Cruz (zona leste), guardava lugar para a esposa, Eliúde Rosa, 60 anos, que é autônoma. "Ela está com dengue, mas disseram que ela teria que vir. Já vim aqui quarta-feira, quinta, sexta, segunda e hoje [terça]. Sempre dizem para voltar amanhã. É absurdo. Espero que consigamos hoje."

TRABALHADORES VIVEM DE DOAÇÕES

O ajudante de pedreiro Josevelton Silva, 24 anos, do Parque São Rafael (zona leste), está vivendo há quase dois meses com a ajuda da família e doações. "No aplicativo da Caixa diz que o valor caiu. Tentei até transferir para outra conta, mas não consegui. A gente digita o CPF várias vezes e só dá erro."

O autônomo Rafael Vinícius, 29 anos, do Jardim Colonial (zona leste), era o último da fila às 9h10. "Estou sem trabalho há quatro meses. Está difícil. Vai ajudar bastante esse dinheiro. Está constando com aprovado. Espero que dê certo."

A auxiliar de limpeza desempregada Tatiane Granada de Paula, 25 anos, do Jardim Rodolfo Pirani (zona leste), tem dois filhos, uma menina de 10 anos e o caçula de 3. Ela passou a madrugada na porta da agência, enrolada em um cobertor de bebê.

"Era quase 1h da manhã quando cheguei. A gente tenta não desanimar, encostamos na parede quando o sono chegava e conversamos bastante para passar o tempo. O cadastro não dava certo, dizia para tentar mais tarde."

Ela relata que a família vive com o Bolsa Família de R$ 172. Ela conseguiu sacar os R$ 1.200 do auxílio emergencial e já tinha planos para o dinheiro.

"Vou comprar iogurte e bolacha para as crianças, arroz e feijão. Graças a Deus estamos recebendo cesta básica de uma associação, mas o problema é quando a criança pede uma coisa para comer e não temos. Meus filhos fazem aniversário dias 24 e 25 de maio. Infelizmente, para o de três anos nunca consegui fazer uma festinha e nessa situação é que não vai dar mesmo."

FALTA INFORMAÇÃO

Entre os que aguardavam na fila com mais de 200 pessoas estavam idosos e pessoas com dificuldades de locomoção que nem sequer sabiam que existia outra fila de atendimento prioritário.

Os funcionários da Caixa só orientavam os primeiros da fila.

O marceneiro Francisco Vieira Fernandes, 57 anos, do Jardim Vera Cruz (zona leste), afirma que é a terceira vez que entra na fila para receber o saque emergencial.

Ele utiliza bengala para se apoiar e relata que sofreu um acidente há quatro anos, o que o incapacitou para o trabalho.

"Não consigo auxílio-doença, nem aposentadoria e nem esse auxílio. Estou na fila desde as 7h.", diz. "Não tenho celular. Minha filha que fez o cadastro, mas não conseguimos o código."

O QUE DIZ A CAIXA

A Caixa Econômica Federal informou que não há necessidade de passar a madrugada na fila para receber o auxílio emergencial e que, em parte das agências, o movimento cai após as primeiras horas da manhã. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que quem chegar entre entre 8h e 14h será atendido. Ele sugeriu também que as pessoas procurem as agências um pouco mais tarde, pois o horário de maior movimento é o início da manhã.