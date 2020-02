Fiat revela nova Strada com desenho inspirado na Toro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fiat divulgou nesta sexta-feira (7) a primeira foto oficial da nova geração da Strada. A imagem mostra a picape compacta de lado em sua versão com cabine dupla.Muito parecida com a Toro, a Strada terá quatro portas, item inédito na categoria. A Fiat atual com cabine dupla tem três portas. O acesso ao pequeno banco traseiro é feito por uma abertura no lado do passageiro.A nova geração da Fiat Strada já foi flagrada em testes pelo Agora em maio do ano passado. Sua chegada às lojas deve acontecer em no máximo dois meses.A base mecânica da nova geração da picape líder em vendas usará a cabine do Mobi, inclusive aproveitando as portas dianteiras, mas com para-lamas, capô e para-choque diferentes. Apesar disso, a plataforma é do Argo.Atrás, a Fiat vai aproveitar a suspensão traseira da Fiorino, muito parecida com a da Strada antiga e que era elogiada pelos proprietários. No desenho, as lanternas têm o mesmo formato da Toro. A abertura da tampa, no entanto, será de cima para baixo e não para os lados como na picape média.Além da versão com cabine dupla que aparece na foto, a Strada terá a carroceria tradicional, com cabine simples e maior capacidade de carga. A versão estendida sai de cena, já que a simples terá um bom espaço atrás dos bancos, segundo fontes ligadas à montadora.