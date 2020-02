Fiat convoca recall do Mobi por defeito em luzes de freio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fiat Chrysler anunciou o recall de veículos do modelo Mobi por falhas no interruptor de luzes de freio. Entraram para listas as versões entre os anos de 2016 a 2020 dos chassis não sequenciais 410004 a 662855. O defeito encontrado pode causar risco de acidentes.O Mobi, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foi o décimo modelo de carro mais vendido em janeiro de 2020 e o 16º em 2019.Desde segunda-feira (24), os proprietários do veículo estão autorizados a agendar o comparecimento em uma das concessionárias Fiat para a substituição do interruptor das luzes de freio. A troca da peça é gratuita e o reparo é estimado em uma hora.Segundo a montadora, foi identificado que o circuito elétrico do interruptor de freio está abaixo do especificado para a corrente elétrica existente no veículo, provocando uma sobrecarga, que pode gerar uma falha no interruptor, comprometendo o acendimento das luzes de freio do veículo.A montadora informa que, em caso do não acendimento das luzes de freio, com o veículo em movimento, os condutores dos demais veículos da via não serão alertados sobre a parada ou redução de velocidade do veículo, potencializando a ocorrência de acidentes com danos materiais, danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros.