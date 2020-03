Fiat adia lançamentos por causa do coronavírus, diz presidente da montadora

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fiat estava prestes a lançar a nova geração da Fiat Strada, picape mais vendida do Brasil. O carro já estava sendo produzido em Betim (MG) e chegaria às lojas no fim de abril. Em paralelo a isso, a empresa preparava uma nova linha de produção de motores turbo, inéditos no Brasil. Tudo ficou para depois.

Presidente da FCA Fiat Chrysler América Latina, Antonio Filosa diz que são feitas reuniões diárias para definir cada passo da empresa em meio à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Há esperança de retomar a produção no dia 21 de abril, mas tudo dependerá de existir segurança para os 26 mil funcionários da empresa no continente sul-americano.

A parada traz prejuízo ainda não calculado e atrasos de até um ano no lançamento de novos produtos. O objetivo é suportar o período sem produção ou vendas -95% das concessionárias no Brasil estão fechadas- e manter os empregos.

"Temos um problema econômico importante, todas as indústrias têm problemas financeiros. É necessário proteger o caixa, mas esperamos que [um programa de demissão] seja o último do último dos últimos recursos possíveis", diz Filosa.

A fábrica de motores que foi construída em Betim custou R$ 500 milhões e gerou 1.200 empregos diretos e indiretos. São profissionais que passaram por 10 meses de treinamento e avaliações antes de serem contratados. Eles estão em casa agora, sequer assumiram seus postos na linha de produção.

As unidades de Minas Gerais e de Goiana (PE), que juntas produzem 3.000 carros por dia, estão sendo preparadas para abrigar centros médicos e hospitais de campanha, que serão entregues em cerca de 15 dias. Hoje, já fazem manutenção de respiradores.

Parte da estrutura será mantida. O prédio construído junto à fábrica de Goiana será entregue ao governo pernambucano e transformada em uma UPAE (Unidade Pernambucana de Atenção Especializada).

A FCA também precisa cuidar de seus revendedores. Um comitê de crise se dedica a atendê-los em reuniões diárias e buscam soluções para reduzir o impacto da crise. Canais de vendas online têm sido criados, segundo Filosa, que sabe ser essa uma forma de reduzir o prejuízo, mas distante de ser uma solução.

De acordo com dados prévios de venda, a comercialização de veículos novos no país caiu cerca de 90% nos últimos cinco dias úteis.

O atraso nos lançamentos gera perdas no médio prazo. Havia ao menos cinco lançamentos de grande potencial previstos para chegar às lojas entre 2019 e 2022. Com a pandemia, as datas estão sendo postergadas.

Filosa afirma que o plano de investimentos de R$ 16 bilhões está mantido. Contudo, a data prevista para aplicação da última parte desse aporte passou de 2024 para 2025.

O executivo prevê que a recuperação virá em 2021, compensando em parte as perdas de agora. Mas ainda não é possível prever índices de crescimento ou o real impacto do atraso nos lançamentos. Por isso, acredita que será necessário ações para preservar a indústria.

"Envolvemos uma cadeia de valor que emprega um milhão de pessoas, há 7.000 fornecedores diretos e 30 mil indiretos", calcula Filosa, que aguarda ações do governo para proteger a indústria.

"Temos visto o governo com uma agenda econômica rápida sobre o tema de prioridade número 1, que é o atendimento aos mais necessitados. São passos importantes, corretos, e agora devem começar a trabalhar também com os grandes empregadores. Pela primeira vez na história, todos têm o mesmo problema", afirma o presidente do grupo FCA na América Latina.

LANÇAMENTOS:

- Nova Fiat Strada

Lançamento seria em abril de 2020

Status: adiada, sem nova data prevista

- SUV compacto Fiat

Previsão inicial: primeiro semestre de 2021

Status: deve ser lançado no segundo semestre do ano que vem

- SUV médio Fiat

Previsão inicial: segundo semestre de 2021

Lançamento deverá ocorrer em 2022

- Fiat 500 elétrico

Previsão inicial: quarto trimestre de 2020, importado

Lançamento deve ocorrer apenas em 2021

- Novo Jeep produzido em Goiana (PE)

Previsão inicial: primeiro trimestre de 2022

Lançamento deve ocorrer entre o fim de 2022 e o início de 2023

- Motores 1.0 e 1.3 turbo flex

Deveriam chegar a carros produzidos em Betim (MG) e Goiana (PE) no segundo semestre de 2020

Agora, só devem estrear em 2021