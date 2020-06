Faculdades ajudam contribuinte a fazer a declaração do IR 2020 na reta final

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Termina na próxima terça- feira, 30 de junho, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2020. Mesmo com a extensão da data-limite devido à pandemia de coronavírus, muitos contribuintes deixaram para preencher o documento na reta final.

Faculdades e colégios técnicos da capital paulista e das demais regiões do estado de São Paulo estão disponibilizando profissionais para ajudar de forma gratuita quem ainda não acertou as contas com o Leão.

Por meio de atendimento remoto (emails, Whatsapp, ligações e chamadas de vídeo), os contribuintes podem tirar dúvidas e receber ajuda especializada sobre o assunto.

Na capital paulista, a FMU já realizou cerca de cem atendimentos de consultoria por chamada de vídeo. Os interessados devem se cadastrar no link https://bit.ly/2VHRV66 e agendar dia e horário de atendimento, que é feito das 14h30 às 18h30, às segundas, quartas e sextas-feiras até o dia 30 de junho.

Segundo a FMU, o serviço é destinado apenas aos contribuintes com rendimentos tributáveis em 2019 de, no máximo, R$ 47.904 ou que possuam bens e direitos com valor total inferior a R$ 50 mil.

A faculdade fará ainda, nesta quinta-feira (25), uma live em seu canal do Youtube com a presença de professores e representantes da Receita Federal para falar sobre as principais dificuldades dos contribuintes na hora da declaração e responder dúvidas antes do prazo final da entrega da declaração.

CENTRO PAULA SOUZA

Já as Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estão atendendo, em esquema de plantão a distância, os contribuintes de cidades do estado de São Paulo que tenham dúvidas sobre o Imposto de Renda.

Professores e alunos das instituições, sob supervisão dos outros professores, respondem perguntas e tiram dúvidas da população, também até o dia 30 de junho, em cidades como Sorocaba, Ribeirão Preto e Guaratinguetá, além da capital paulista.

De acordo com o Centro Paula Souza, que administra as Etecs e Fatecs, a iniciativa é uma oportunidade para os alunos, como os do curso de contabilidade e finanças, colocarem em prática o conhecimento adquirido em sala de aula, além de prestar serviço técnico a população.

Onde encontrar ajuda para declarar o Imposto de Renda 2020:

CAPITAL

FMU

Os interessados devem se cadastrar no link https://bit.ly/2VHRV66 e agendar o dia e horário de atendimento, que é feito das 14h30 às 18h30, às segundas, quartas e sextas-feiras até o dia 30 de junho.

ESTADO DE SÃO PAULO

Centro Paula Souza

- Jales: Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho. Atendimento às dúvidas será feito por e-mail: kleber.souza15@etec.sp.gov.br ou no WhatsApp: (17) 99784-1357 De 2ª a 6ª feira, até 30 de junho, das 9 às 17 horas

- Ribeirão Preto: Etec José Martimiano da Silva. Direcione as dúvidas ao e-mail: gonini50anos@gmail.com ou WhatsApp: (16) 99451-8898 De 2ª a 6ª feira, até 30 de junho, das 13 às 18 horas

- Sorocaba: Etec Fernando Prestes. Dúvidas poderão ser enviadas aos e-mails: benedita.faria@etec.sp.gov.br ou carlos.corra@etec.sp.gov.br ou carlos.almeida23@etec.sp.gov.br ou no WhatsApp (15) 99601-2910 De 2ª a 6ª feira, até 30 de junho, das 9 às 17 horas

- Tatuí: Fatec Tatuí Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo. Dúvidas poderão ser enviadas aos e-mails: benedita.faria@etec.sp.gov.br ou carlos.corra@etec.sp.gov.br ou carlos.almeida23@etec.sp.gov.br ou no WhatsApp (15) 99601-2910 De 2ª a 6ª feira, até 30 de junho, das 9 às 17 horas

- Guaratinguetá: Fatec Guaratinguetá. Plantonista fará atendimento por e-mail: jose.paula5@fatec.sp.gov.br ou no WhatsApp: (12) 99605-3906 Todas as quartas-feiras do mês de junho, às 9 e às 11 horas

- Dracena: Etec Professora Carmelina Barbosa. Questões devem ser enviadas no e-mail: jose.sousa@etec.sp.gov.br ou no WhatsApp: (18) 99749 9509 De 2ª a 6ª feira, até 30 de junho, das 9 às 11h30 e das 19 às 21 horas