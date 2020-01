Fábricas vão lançar mais de 40 modelos

As montadoras preparam para este ano mais de 40 lançamentos, entre modelos nacionais e importados. O número está próximo das novidades apresentadas em 2019, e continuam as apostas nos utilitários-esportivos (SUVs).

O segmento já é o segundo maior em vendas no País, com 600,1 mil unidades em 2019, atrás dos modelos hatchs, com 753,8 mil unidades.

Nessa categoria há duas importantes novidades. Uma é o Nivus, da Volkswagen, desenvolvido no Brasil e que será produzido também na Espanha.

Para preparar a fábrica de São Bernardo do Campo (SP) para o início da produção do Nivus, a empresa colocou neste mês 1,2 mil trabalhadores em lay-off (suspensão de contratos) por cinco meses. A queda das exportações para a Argentina também colaborou para essa decisão, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

A marca alemã tem outros três lançamentos confirmados, os últimos do programa de 20 novidades iniciado em 2016. Além do Nivus vão chegar as versões GTS dos modelos Polo e Virtus e possivelmente a picape Tarok.

Novo turno

Outra novidade entre os SUVs é o Tracker, da General Motors, primeiro da marca a ser feito no Brasil. Até o ano passado produzido no México, a nova geração do modelo já está em fase de produção para testes na fábrica de São Caetano do Sul, no ABC paulista e levou a montadora a avaliar a retomada do terceiro turno de trabalho na planta, encerrado no fim de 2014, segundo informa o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano. A GM anunciou sete lançamentos para 2020.

A Ford prepara oito novidades, mas a única confirmada é o importado Territory, SUV que virá inicialmente da China e, depois, poderá ser produzido na Argentina. A empresa negocia com o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari medidas para redução de custos que poderão tornar viável a produção de três novos veículos na fábrica baiana. A empresa iniciou o ano sem ter definido a venda da fábrica do ABC, fechada em outubro.

A Fiat não divulga quantos lançamentos fará, mas entre as apostas estão as novas picapes Strada e Toro.

Além dessas estreias, publicações especializados citam como promessas, entre outros, o novo Q3 e o elétrico e-tron (Audi), novo Duster e novo elétrico Zoe (Renault), C5 Aircross e o substituto do C3 (Citroën), novo 208 (Peugeot), nova geração do Fit e Accord híbrido (Honda) e novo Versa (Nissan). Da chinesa Chery chegarão Arrizo 6, novo Tiggo 7 e Tiggo 8.

Entre os importados estão previstos os Mercedes-Benz GLA, GLB 35 e o SUV elétrico EQC, Porsche Taycan, Jeep Wrangler Gladiator, Land Rover Defender, Kia Rio e JAC iEV20 elétrico.

