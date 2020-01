Evento da Aiesec conecta jovens a vagas no mercado de trabalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aiesec Brasil realiza nesta segunda-feira (20) o Youth Speak Forum 2020, evento que tem como objetivo inserir jovens no mercado de trabalho e criar oportunidades de emprego.Empresas e instituições vão discutir ideias que impactam o futuro do jovem e oferecer oportunidades profissionais para eles. Nesta edição, estão inscritos 400 jovens.Os ingressos já foram esgotados, mas a Aiesec vai oferecer gratuitamente dez novas vagas para jovens de baixa renda, desde que participem de algum movimento social. Para se inscrever, é necessário acessar o site (https://podio.com/webforms/23903794/1731498) e preencher as informações de cadastro. ​O YSF 2020 será realizado no Espaço Marchetti, localizado no bairro da Lapa, em São Paulo.Entre as empresas e instituições estão a especialista em tecnologia da informação NEC Corporation, a multinacional Ambev, o Sicoob e a Rise Venture, uma gestora de negócios de impacto que impulsiona a viabilidade financeira e crescimento de negócio.O fórum conta também com a presença de personalidades como a especialista em inovação e gestão Amanda Graciano, o presidente do Fórum de Juventude dos Países de Língua Portuguesa, Marcus Barão, e o produtor cultural Rafael Almeida.O diferencial desta edição são os painéis onde as instituições apresentarão suas oportunidades, mencionando as habilidades necessárias, qual o papel do jovem nesse cenário e onde buscam esses jovens para expandir suas empresas pelo Brasil.Após o evento, as organizações presentes enviarão, por meio da AIESEC, um e-mail para todos os participantes com as oportunidades que eles possuem.