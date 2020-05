Encomendas à indústria alemã sofrem tombo histórico de 15,6% em março

Não ao lockdown em Manaus

As encomendas à indústria da Alemanha sofreram um tombo histórico de 15,6% em março ante fevereiro, evidenciando o violento impacto econômico da pandemia de coronavírus, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

A queda, a maior já registrada desde o início da série histórica da Destatis em janeiro de 1991, foi bem mais intensa do que o declínio de 10% previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Apenas as encomendas externas diminuíram 16,1% em março ante o mês anterior, enquanto as encomendas domésticas caíram 14,8% no período.

Na comparação anual, as encomendas totais apresentaram redução de 16% em março, no cálculo sem ajuste sazonal.