Empresas amparam caminhoneiros durante a pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não existe quarentena na vida dos caminhoneiros, que passam seus dias e noites nas estradas. Para amparar estes profissionais de serviço essencial durante a pandemia, grandes empresas dos combustíveis lançam iniciativas para proteger seus principais clientes e colaboradores dos impactos da crise.

A Ipiranga, dos postos de gasolina, é uma delas. Na última semana, a empresa —que já investiu cerca de R$ 20 milhões no combate à Covid-19— lançou uma campanha de vacinação contra a H1N1 para caminhoneiros.

A iniciativa realiza também a distribuição de 20 mil kits de higiene feita em parceria com a Natura. A ação itinerante ocorrerá nos postos Rodo Rede da Ipiranga de 14 cidades do interior paulista até o dia 6 de junho.

Serão de 300 a 500 doses diárias de vacina, aplicadas em estruturas instaladas pelo Saúde na Estrada, programa social da Ipiranga que existe há uma década e já atendeu gratuitamente mais de 500 mil caminhoneiros de todo o Brasil.

Outra ação da empresa ocorreu por meio de seu programa de fidelidade, o Km de Vantagens. Em troca de 1.500 pontos acumulados, o caminhoneiro recebe refeições em postos de rodovia. Em 15 dias de campanha, mais de 10 mil marmitas foram resgatadas nos postos Ipiranga, e a expectativa é de que ao final da campanha, em 30 de junho, o montante suba para 75 mil unidades.

A BR Distribuidora, outra gigante dos combustíveis, também preparou diversas ações de amparo aos profissionais das estradas. Uma delas é a distribuição de mais de 60 mil quentinhas e frascos de álcool em gel em seus postos de gasolina.

Além disso, vai disponibilizar gratuitamente, em parceria com Dasa, Rede Ímpar de Hospitais e GSC Integradora de Saúde, consultas médicas online para mais de 16 mil cadastrados no cartão caminhoneiro.

O objetivo é a preservação da saúde dos profissionais, que muitas vezes não têm tempo para se cuidar, e o alívio à rede pública de saúde, que luta contra altas taxas de ocupação de leitos.

Para quem já tem o Cartão Caminhoneiro Petrobras, basta acessar o site caso sinta necessidade, e poderá realizar uma consulta pelo CPF cadastrado.

Para quem ainda não aderiu ao programa e tem interesse neste benefício, o caminho é inscrever seu CPF na ferramenta.

A Copagaz, uma das maiores distribuidoras de GLP (gás de cozinha) do Brasil, também se mobilizou para ajudar a linha de frente da empresa, os caminhoneiros. Ela está doando mais de 10 mil marmitas nas rodovias Anchieta e Castelo Branco, em duas ações distintas, que contam com a colaboração dos funcionários que se dispuseram a auxiliar na entrega das refeições.

Ambas as ações fazem parte do Gaztronomia, um projeto colaborativo e com caráter social que une diferentes agentes para ajudar a mudar o atual cenário. Somando as duas bases de distribuição, a expectativa é apoiar os caminhoneiros com 10 mil refeições —cerca de 6 toneladas de alimentos.