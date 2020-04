Embraer abre processo de arbitragem contra Boeing por fim de acordo

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Embraer anunciou nesta segunda (27) que abriu um procedimento de arbitragem acerca da rescisão do acordo com a Boeing, feita pela empresa americana no sábado (25).

O fato relevante ao mercado não informa, contudo, se haverá também uma ação judicial em corte brasileira ou americana. A arbitragem é um procedimento semelhante a um processo legal, destinado a resolver pendências entre partes quando um contrato é cancelado.

Também não foi informado onde a arbitragem correrá.

No sábado, a Boeing anunciou que cancelaria o acordo pelo qual compraria o controle da linha de jatos comerciais da Embraer por R$ 4,2 bilhões (R$ 23,5 bilhões). O acordo vinha sendo costurado desde 2017 e a americana afirmou que os brasileiros não cumpriram todas as exigências para a separação da área.

A Embraer reagiu duramente, com uma nota acusando a Boeing de ter forçado o fim do contrato e insinuando que a americana assim o fez porque enfrenta grave crise financeira com a paralisação da produção de seu best-seller, o 737 MAX, e por causa da queda de demanda decorrente da crise do coronavírus.