Embraer abre processo de arbitragem contra Boeing por fim de acordo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Embraer anunciou nesta segunda (27) que abriu um procedimento de arbitragem acerca da rescisão do acordo com a Boeing, feita pela empresa americana no sábado (25).

O fato relevante ao mercado não informa, contudo, se haverá também uma ação judicial em corte brasileira ou americana. A arbitragem é um procedimento semelhante a um processo legal, destinado a resolver pendências entre partes quando um contrato é cancelado.

Também não foi divulgado onde a arbitragem correrá.

No sábado, a Boeing anunciou que cancelaria o acordo pelo qual compraria o controle da linha de jatos comerciais da Embraer por R$ 4,2 bilhões (R$ 23,5 bilhões). O acordo vinha sendo costurado desde 2017 e a americana afirmou que os brasileiros não cumpriram todas as exigências para a separação da área.

A Embraer reagiu duramente, com uma nota acusando a Boeing de ter forçado o fim do contrato, e insinuando que a americana assim o fez porque enfrenta grave crise financeira com a paralisação da produção de seu best-seller, o 737 MAX, e por causa da queda de demanda decorrente da crise do novo coronavírus.

Conforme o jornal Folha de S.Paulo havia mostrado no mês passado, a Boeing já estava reavaliando a compra da Embraer devido à crise. Seu valor de mercado em Bolsa caiu 60% de janeiro para cá. A empresa já enfrentava dificuldades pela novela do 737 MAX, avião proibido de voar desde o ano passado, após dois acidentes fatais decorrentes de um problema de software.

A pandemia do Sars-CoV-2 complicou a situação de vez. O setor aéreo foi um dos mais atingidos no mundo pela doença, com países de todo o mundo limitando severamente o tráfego de aviões. Com isso, as fabricantes aeronáuticas viram seus pedidos serem revistos no mundo todo —a Embraer também foi duramente atingida.

Segundo negociadores da empresa brasileira, os americanos não quiseram assumir essa realidade e justificaram o fim do acordo com detalhes técnicos facilmente superáveis. O prazo para a resolução de todas as questões era a meia-noite de sexta (24), e a Boeing afirma que não havia como prosseguir por culpa da Embraer.

O que seguirá será uma encarniçada disputa, que provavelmente chegar à Justiça. A Embraer quer compensação pelo que chama de prejuízo. No ano passado, desembolsou R$ 485,5 milhões nos esforços para destrinchar sua área de aviação comercial dos setores de defesa e jatos executivos, que ficariam na empresa brasileira remanescente do negócio.

Também investiu para montar a joint-venture que controlaria, com 49% de participação da Boeing, para fabricar e vender sua principal aposta no setor de defesa, o cargueiro C-390 Millennium.

O avião já era objeto de uma ação internacional conjunta de marketing com os americanos, que em tese prossegue, mas que deverá ser afetada pela disputa entre as empresas.

A fusão Boeing-Embraer foi uma resposta à realidade do mercado em 2017, quando a rival europeia da americana, a Airbus, comprou a linha de jatos regionais C-Series da canadense Bombardier, principal competidora da brasileira.

Ao associarem-se aos brasileiros, os americanos ficariam com um produto que não tinham em seu portfólio e renovariam sua área de engenharia, que lutava com atrasos em projetos. Para a Embraer, seria uma forma de ver seus aviões com uma distribuição global semelhante à da Airbus.

Além disso, ao manter 20% de participação na empresa, ainda receberia recursos para sua nova encarnação, como empresa de defesa e aviação executiva.

Agora, a especulação é sobre seu destino, já que teoricamente as duas principais cadeias mundiais de produção estão fechadas. A China, com a estatal Comac, busca uma expansão e poderia ser uma parceira, embora a experiência de produção na ditadura asiática não tenha deixado boas lembranças na Embraer.