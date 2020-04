Em embate com governadores, Bolsonaro faz campanha para dizer que é dono do auxílio emergencial

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro publicou nesta quinta-feira (9), em suas redes sociais, uma campanha destinada a explicar que o auxílio emergencial de R$ 600 é pago pela administração federal, e não por governadores e prefeitos.

"O auxílio emergencial de R$ 600 por pessoa não é de prefeituras nem governos estaduais. O auxílio emergencial é fornecido pelo governo federal, para a população, graças aos impostos pagos pela própria população", diz a mensagem publicada pela comunicação presidencial.

Durante a pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro e a maior parte dos governadores entraram em conflito, especialmente porque o presidente passou a criticar as medidas restritivas impostas pelos governadores estaduais para conter a expansão da doença, seguindo recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para desestimular aglomerações.

Nesse choque, o presidente perdeu o apoio de alguns daqueles que foram seus aliados, como os governadores João Doria (PSDB-SP), Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Wilson Witzel (PSC-RJ).