Em BH, lojas com funcionamento liberado só podem atender do lado de fora

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Lojas e estabelecimentos comerciais que estão autorizados a funcionar em Belo Horizonte só podem atender clientes da porta para fora, com filas organizadas, em que as pessoas mantenham um metro de distância entre si, a partir desta terça-feira (7).

A determinação exclui supermercados, hipermercados, padarias, farmácias, sacolões, mercearias, hortifrutis, armazéns, açougues e postos de combustível. Agências bancárias e casas lotéricas também devem adotar medida de controle para o acesso de clientes, visando evitar aglomerações.

Na prática, o decreto assinado nesta segunda pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) amplia restrições previstas no decreto publicado no dia 18 de março, que liberou apenas comércio de rua como uma das medidas de contenção do novo coronavírus.

Assim, podem atender clientes, desde que do lado de fora, lojas de material de construção, de chocolates, de roupas, chaveiros ou papelarias, entre outros.

Desde o dia 20 de março, foram suspensos temporariamente alvarás de pontos como casas de shows e espetáculos; boates e danceterias, casas de festas e eventos; shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas; cinemas e teatros; bares, restaurantes e lanchonetes.