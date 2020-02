Dólar vai a R$ 4,45, e bolsas europeias recuam com temor do coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu nesta quinta-feira (27) com leve alta de 0,2%, atingindo R$ 4,45. Já as bolsas europeias operam em queda de até 2%. As ações de viagens sofrem o maior impacto do recuo, após um salto nos casos de coronavírus fora da China aprofundar os temores de uma pandemia que poderia afetar o crescimento global.Em Londres, o índice Financial Times recuava 1,71%, a 6.922 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX caía 2,11%, a 12.505 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 perdia 1,93%, a 5.574 pontos. Em Milão, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 1,78%, a 23.005 pontos. Já em Madrid, o índice Ibex-35 registrava baixa de 1,53%, a 9.174 pontos.Aumentando as preocupações, o dia era marcado por alertas sobre lucro de empresas blue-chips. O Standard Chartered caía 3,7% depois que o banco disse que uma meta importante de lucro levará mais tempo para ser alcançada, já que a epidemia está agravando os obstáculos em seus principais mercados na China e em Hong Kong.A Anheuser-Busch InBev despencava 8% depois que a maior fabricante de cerveja do mundo reduziu a meta de crescimento para 2020, em parte devido ao surto."As incertezas quanto à desaceleração macro global pelo surto de coronavírus nos forçam a uma alocação prudente", disse Angelo Meda, diretor de ações do Banor SIM.Às 8h02 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300 caía 2,05%, a 1.545 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdia 2,2%, a 396 pontos, sexto dia de queda em sete, caminhando para seu maior declínio semanal desde maio de 2011.