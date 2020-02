Dólar sobe 0,69% e volta a R$ 4,33; Ibovespa avança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cotação do dólar comercial voltou a subir nesta segunda-feira (17) e foi a R$ 4,3310, alta de 0,69%. Dentre as principais moedas globais, o real é a que mais se desvalorizou na sessão.Na sexta (14), a moeda norte-americana havia caído 0,71%, a R$ 4,3010, após atuação do Banco Central. Na quarta anterior (12), o dólar havia chegado a um novo recorde nominal, de R$ 4,35.Já o Ibovespa, principal índice acionário no país, fechou o dia em alta de 0,81%, a 115.309 pontos. O volume financeiro foi de R$ 26,421 bilhões.A valorização se deve, principalmente, à alta de 4,74% da Vale. Além da recuperação do preço do minério de ferro, que subiu 1,3% na sessão, investidores estão otimistas com os resultados da companhia em 2019, que serão divulgados na quinta (20).