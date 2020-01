Dólar sobe 0,4% e volta a R$ 4,20 nesta quarta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cotação do dólar fechou em alta de 0,4% nesta terça-feira (21), a R$ 4,208, maior valor desde 2 de dezembro. Investidores temem a proliferação do coronavírus Wuhan, que já matou seis pessoas, com casos na China, EUA, Coréia do Sul, Tailândia e Japão. Além da propagação da doença, há cautela com o que está por vir no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.Dentre emergentes, o real foi a sexta moeda que mais se desvalorizou na sessão, marcada pela aversão a risco. Bolsas globais operam em queda e ativos seguros, como o ouro, se valorizam. Na semana, o real é a moeda que mais perde valor em relação ao dólar, com a expectativa de queda da taxa Selic.Nesta sexta (24), a China dá início a comemorações do Ano Novo Lunar e os mercados acionários do país permanecem fechados até o dia 30. Antes de feriados, investidores tendem a vender ativos e embolsar ganhos.O Ibovespa recua 1%, a 117.026 pontos.