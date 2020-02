Dólar fecha perto da estabilidade, e Ibovespa tem queda de 0,79%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cotação do dólar fechou perto da estabilidade nesta sexta-feira (21). A moeda norte-americana teve leve alta de 0,04%, a R$ 4,3940, quarto recorde seguido. Na semana, o dólar acumulou alta de 2,16%. No ano, há valorização de 9,46%.Já a Bolsa brasileira fechou em queda de 0,79%, a 113.681 pontos, alinhada ao exterior negativo. Além do coronavírus, investidores ficaram mais avessos a risco com dados piores do que o esperado da economia americana.Nos Estados Unidos, Dow Jones caiu 0,78%, S&P 500, 1,05% e Nasdaq, 1,79%.