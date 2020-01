A delegação chinesa que irá para Washington na próxima semana para assinar o acordo comercial de fase 1 com os EUA terá dez integrantes, incluindo o ministro do Comércio, o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) e os vice-ministros de Finanças, de Agricultura e de Tecnologia da Informação, segundo fontes com conhecimento do assunto.

Mais cedo, o Ministério de Comércio da China informou que uma delegação liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu He visitará a capital americana entre 13 e 15 de janeiro para firmar o pacto comercial preliminar.

A assinatura do acordo, na Casa Branca, será na próxima quarta-feira (15), às 9h30 de Brasília, acrescentaram as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.