Cúpula do Congresso se reúne com governo para pedir transparência e definir agenda econômica

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A cúpula do Congresso se reuniu na noite desta terça-feira (18) com representantes do governo para pedir mais transparência e tentar definir a agenda econômica que tem que sair do papel neste ano, encurtado por causa das eleições municipais de outubro.Para esta quarta-feira (19) é esperado que o governo entregue ao Congresso o projeto de reforma administrativa, aguardado no Legislativo desde o ano passado. Também pode finalmente ocorrer a instalação da comissão de deputados e senadores que vai elaborar a primeira versão do texto da reforma tributária.A mobilização foi capitaneada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que irritou-se com o governo já nas primeiras horas da manhã desta terça.Alcolumbre havia convocado líderes da Câmara e do Senado para uma reunião em que seria discutido um novo acordo para a votação, depois do Carnaval, do veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Orçamento 2020.Até o momento da reunião matinal, no entanto, o Palácio do Planalto não encaminhou nem informou que não encaminharia a tempo do encontro dois projetos (PLNs), sua parte do acordo que havia sido firmado na semana passada.Um dos textos seria para mudar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e colocar uma trava ao contingenciamento das emendas de comissão e do relator do Orçamento 2020, o deputado Domingos Neto (PSD-CE). Outro projeto seria para alterar a LOA (Lei Orçamentária Anual) e devolver R$ 11 bilhões para o controle de ministros, em vez de ficar no poder de Neto.Irritado, Alcolumbre determinou que sua assessoria publicasse nas redes sociais que o encontro estava sendo cancelado."A reunião prevista para hoje (18), com os líderes partidários das duas Casas para definir acordo quanto ao mérito do veto à proposta do Orçamento Impositivo foi cancelada. O Parlamento aguarda do governo o envio do PLN referente aos dispositivos vetados da LDO 2020", escreveu a presidência do Senado.À tarde, após a cerimônia de posse de Onyx Lorenzoni como ministro da Cidadania e do general Braga Neto como novo titular da Casa Civil, Alcolumbre permaneceu no Palácio do Planalto e subiu ao quarto andar, onde fica o gabinete de Bolsonaro, para conversar com o presidente da República.Segundo auxiliares do presidente do Senado, ele deixou claro que a pauta econômica do governo é uma prioridade para o Congresso, mas que não era possível ficar no escuro e cobrou transparência.À noite, Alcolumbre recebeu na residência oficial da presidência do Senado líderes do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro Paulo Guedes (Economia) e sua equipe.Em publicação nas redes sociais durante o encontro, deu o tom de sua insatisfação com a falta de transparência."Conduzo, nesta noite, na residência oficial do Senado, reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e líderes partidários, para estabelecer um ritmo transparente e produtivo às principais pautas econômicas em andamento no Congresso, como reformas administrativa e tributária", escreveu.No encontro, foram discutidos os dois PLNs que, segundo participantes da reunião, devem ser entregues até o fim desta semana para que o veto seja votado logo após o feriadão de Carnaval, que inviabiliza os trabalhos na semana que vem e já diminuiu o ritmo das atividades nesta.Uma das pessoas que esteve presente nesta noite disse que o acordo que está sendo costurado nesta semana segue as mesmas linhas gerais daquele que havia sido firmado na semana passada, mas que, sem o cumprimento da parte do governo, acabou subindo no telhado.Alterações nos PLNs devem ser feitas no Congresso, mas em acordo com o governo. Uma mudança que deve ser incorporada autoriza a revisão da meta fiscal dos estados e municípios para que governadores e prefeitos tenham em 2020 o mesmo limite de 2019 para contratar empréstimos.No jantar, também foi discutido o envio da reforma administrativa, o que se espera que aconteça nesta quarta. De acordo com integrantes da equipe de Guedes, o texto já está pronto e depende apenas do aval de Bolsonaro para que seja entregue ao Congresso.Alguns pontos da reforma foram apresentados pelos representantes do Ministério da Economia aos participantes da reunião.Por volta das 21h20, o próprio Alcolumbre deixou a residência oficial para discutir um outro tema abordado no jantar, a reforma tributária.Em um encontro com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Alcolumbre pretendia definir para esta quarta o anúncio da instalação da comissão especial que analisará o tema.Até o fim da tarde desta terça, apenas 16 senadores titulares e 18 deputados titulares haviam sido indicados. Cada Casa, no entanto, tem 25 cadeiras de titulares. Alcolumbre tentaria instalar o colegiado mesmo sem todos os nomes definidos.No jantar com Guedes e Ramos, foi pedido que o governo entrasse, de fato, na articulação da reforma tributária. Até o momento, o Executivo não encaminhou sugestões, segundo congressistas. Inicialmente, a ideia era que o governo mandasse seu próprio projeto, que serviria de linha mestra da reforma.