Cronologia de Carlos Ghosn

CRONOLOGIA1996Ghosn deixa Michelin após 18 anos e assume vice-presidência de compras na Renault1999Renault compra participação acionária na Nissan, e Ghosn é designado chefe de operações da montadora japonesa2001Ghosn acumula os cargos de presidente-executivo e do conselho da Nissan2005Executivo se torna também chefe da Renault2010Aliança Renault-Nissan assina acordo de cooperação com a alemã Daimler para desenvolver motores e veículos2016Nissan obtém o controle acionário da japonesa Mitsubishi, que também passa a ser presidida por Ghosn2017Ghosn deixa a chefia da Nissan e passa a cuidar mais de assuntos de governo2018Executivo é preso em novembro no Japão por supostas violações financeiras2019Ghosn tem pedido de fiança aceito pela Justiça japonesa, mas com restrições como prisão domiciliar e proibição de deixar o Japão