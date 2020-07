'Covid para mim é página virada', diz Skaf após se recuperar da doença

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que neste mês contraiu coronavírus e foi parar no hospital, voltou ao trabalho nesta quinta-feira (30) e, com um vídeo publicado em redes sociais, relata como foram seus momentos com a doença que já matou mais de 90 mil brasileiros.

Ele afirma que sua internação no Sírio-Libanês foi apenas preventiva. "Mas passei bem no hospital, respiração normal, sem febre. Eu tinha tido apenas uma pequena febre, que foi o meu sintoma, além da perda de olfato e paladar. Saí do hospital bem, fui para casa", afirma Skaf.

Ele chegou a ter febre novamente e voltou ao hospital com pneumonia bacteriana. "Dessa vez voltei no silêncio, discretamente, não queria preocupar mais ninguém. Não queria notícias em torno desse retorno ao hospital, mas saí em seguida", diz o presidente da Fiesp, que é apoiador de Jair Bolsonaro e se reuniu pessoalmente com o presidente, que também se contaminou.

Bolsonaro foi diagnosticado com Covid-19 sete dias antes de Skaf.

"Tive alta, estou curado e, graças a Deus, essa questão do Covid para mim já passou a ser uma página virada", disse ao encerrar o vídeo, agradecendo seus seguidores.