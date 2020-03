O inimigo invisível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste mês, as Bolsas globais entraram no que os especialistas chamam de "bear market" (mercado do urso, numa tradução livre). Entre analistas, a figura do urso é uma alusão ao movimento do mercado que derruba o preço dos ativos -ao contrário do touro "bull market", símbolo de Wall Street, que lança os preços para cima. Uma Bolsa entra em bear market quando cai 20% abaixo do seu recorde recente.

Em menos de um mês, foi como se um imenso urso abraçasse e derrubasse não apenas a Bolsa brasileira mas também os principais indicadores da economia nacional.

O PIB (Produto Interno Bruto) é um exemplo dramático dessa deterioração veloz das expectativas.

Na virada do ano, em um momento de otimismo, economistas de grandes bancos chegaram a projetar crescimento de 2,5% para o PIB em 2020. Desde a Quarta-Feira de Cinzas, porém, após a divulgação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, as estimativas sofrem sucessivas revisões, sempre para baixo. Já se fala em volta da recessão.

Nas semana que passou, bancos internacionais tomaram a frente nos cortes mais dramáticos, anunciando estimativas de contração econômica na casa de -1% para o ano. O banco americano JPMorgan espera que a economia brasileira sofra um baque da ordem de -10% no segundo trimestre.

Na sexta-feira (20), quando já estava claro que o país segue firme para vivenciar o surto da doença, o governo se rendeu e também fez sua revisão. Passou a considerar um diminuto avanço de 0,02%, praticamente zero. O Itaú Unibanco seguiu os pares estrangeiros e reduziu a projeção de +1,8% para -0,7%.